На территории военного арсенала в Балаклее произошло несколько взрывов

По данным местных СМИ, произошло ЧП при вывозе снарядов.

На военном арсенале в Балаклее Харьковской области произошли несколько взрывов.

Об этом сообщает UA:Харьков.

Мэр города Иван Столбовой подтвердил, что единичные взрывы произошли на территории арсенала. Сейчас он выясняет с военной частью, что произошло.

По информации экс-начальника районной Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Черепахи, происходят одиночные взрывы на территории арсенала, разлет осколков - 20-30 метров, горит трава.

Местный сайт 057.ua сообщает, что в Министерстве обороны рассказали, что произошло ЧП при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно, ранен один из саперов.

Фото: ХС|Харьков

Напомним, 23 марта 2017 года на территории крупнейшего в Украине военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. Тогда в результате детонации боеприпасов погиб один человек, двое пострадали. Ущерб от взрывов оценили в 220 млн гривен.

На складе хранится более 100 тыс. тонн боеприпасов. Самые опасные - снаряды для САУ "Акация", зона действия которых - до 20 км.

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