Зеленский наградил посмертно орденом "За мужество" четырех военных, погибших на Донбассе

Президент отметил государственными наградами 60 военнослужащих.

Зеленский наградил посмертно орденом "За мужество" четырех военных, погибших на Донбассе
Фото: armyinform.com.ua

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 60 военнослужащих.

Соответствующий указ №846/2019 опубликован на сайте главы государства 14 ноября.

Среди награжденных - четверо военнослужащих, которые погибли на Донбассе.

Орденом "За мужество" III степени посмертно награждены солдат Андрей Иваненко, старший сержант Максим Кондратюк, старший сержант Тихон Курбатов, старший солдат Дмитрий Лисовол.

Также орденами за мужество награждены старший солдат Максим Кравчук, старшие сержанты Александр Крюков и Иван Мельник.

Орденом Богдана Хмельницкого II степени Владимир Зеленский отметил заслуги лейтенанта Максима Созанского, орденом Богдана Хмельницкого III степени - капитана Дмитрия Браницкого.

Еще более 50 военных н

аграждены медалью "За воинскую службу Украине".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)Зеленский поручил написать закон со стандартами новостей, но в Кабмине назвали это недоразумением (обновлено)
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Арестованный в Крыму активист Приходько обратился к ЗеленскомуАрестованный в Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому
Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"
Американский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около КрымаАмериканский беспилотник совершил разведку на Донбассе и около Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал закон о денежном вознаграждении обличителей коррупцииЗеленский подписал закон о денежном вознаграждении обличителей коррупции
Зеленский хотел дать интервью СNN о расследовании относительно кейса Байдена, - ТейлорЗеленский хотел дать интервью СNN о расследовании относительно кейса Байдена, - Тейлор
На Донбассе обстреляли "Бахмутский аграрный союз"На Донбассе обстреляли "Бахмутский аграрный союз"
Во время взрыва в зоне ООС пострадали двое военных 128-й бригадыВо время взрыва в зоне ООС пострадали двое военных 128-й бригады
На Донбассе за прошедшие сутки было 15 обстрелов, в том числе возле участка разведения у ЗолотогоНа Донбассе за прошедшие сутки было 15 обстрелов, в том числе возле участка разведения у Золотого
Зеленский пообещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции законаЗеленский пообещал запрет продажи земли иностранцам в итоговой редакции закона
На Донбассе подорвались двое украинских военныхНа Донбассе подорвались двое украинских военных
Разведение сил на Донбассе стало последним шагом к встрече в нормандском форматеРазведение сил на Донбассе стало последним шагом к встрече в нормандском формате
Зеленский подписал закон, усиливающий борьбу с контрафактными товарамиЗеленский подписал закон, усиливающий борьбу с контрафактными товарами
Пристайко: большинство украинцев хотят, чтобы Зеленский договорился с ПутинымПристайко: большинство украинцев хотят, чтобы Зеленский договорился с Путиным
Последние новости
Подгружаем последние новости