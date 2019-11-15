Активисты призвали Зеленского наладить эффективное расследование дел Майдана

Президенту напомнили, что Майдан забвению не подлежит.

Фото: LB.ua

Общественные активисты и родственники погибших во время Революции достоинства в четверг, 14 ноября, провели пикет под стенами Офиса президента. Они требуют от Владимира Зеленского наладить эффективное расследование дел Майдана после перехода их в подследственность Государственного бюро расследований с 20 ноября.

Как передает корреспондент LB.ua, на Банковую пришли около 100 человек с плакатами "Каждого палача ждет расплата", "Что после 20 ноября?", "Дела Майдана - экзамен на достоинство", "Делам Майдана труба?"

На плитке под окнами Офиса президента свечами выложили фразу "Майдан забвению не подлежит".

Требование участников акции - создание в ГБР отдельного следственного управления, как это было в Генеральной прокуратуре, и принятие специальной поправки, которая позволила бы эффективным следователям ГПУ перейти в новую структуру.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Это уже вторая такая акция за последние дни. Предыдущий раз она проходила 8 ноября.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно теряют следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично – к НАБУ.

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