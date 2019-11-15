Украина не планирует двустороннюю встречу Зеленского с Путиным, - Пристайко
Переговоры президентов возможны в составе "нормандской четверки".
Украина не планирует двустороннюю встречу президента Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Их переговоры возможны в "нормандском формате", сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на совместной пресс-конференции с коллегой из Австрии Александром Шелленбергом.
"Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу "нормандской четверки", - заявил Пристайко.
Он добавил, что точной даты пока нет, саммит находится на стадии обсуждения. Он высказал надежду, что встреча произойдет до конца 2019 года.
"Надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать дату. Некоторые возможные даты уже обсуждаются", - сообщил глава МИД Украины.
Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил провести личную встречу Зеленского с Путиным на территории Казахстана. По его мнению, в ходе разговора двух президентов тет-а-тет они могут достигнуть соглашения о завершении боевых действий на Донбассе.
В ответ на это в МИД Украины опровергли возможность встречи двух президентов в Казахстане. По словам Пристайко, предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
15.11.2019 13:39