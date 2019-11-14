Тэйлор: У Трампа было ощущение, что Украина его "обвела вокруг пальца"

Условное исправление должно было выглядеть как начало расследования против Байдена.

Тэйлор: У Трампа было ощущение, что Украина его
Уильям Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, что президент Дональд Трамп был убежден, что за поддержку Штатов Украина могла бы "выразить какую-то благодарность".

Об этом Тейлор заявил, выступая в Конгрессе на открытых слушаниях по делу об импичменте Трампа.

"Посол Сонленд (посол США в ЕС Гордон Сонленд, ред.), который и сам является бизнесменом, пытался объяснить взаимоотношение и понимание бизнесмена с клиентом, которому он выписывает чек. И тогда он чётко дал понять, что президент Трамп себе представлял возможность предоставить военную помощь Украине, как будто бы это заключение сделки, как будто он должен выписать чек", - рассказал он.

П словам Тейлора, Сонленд буквально неделю спустя использовал похожие формулировки, когда у него состоялся разговор с Трампом.

"Украина ничего не должна была. Там должны были выразить какую-то благодарность. И они получали поддержку и выражали за это благодарность. Но ничего Украина не должна была президенту Трампу. Было такое ощущение у Трампа. В обсуждениях с инаугурационной делегацией, которая вернулась 23 мая. У Трампа было такое чувство, что Украина его обвела вокруг пальца. Он считал, что Украина должна как-то исправиться", - заявил поверенный поо Украине.

Отвечая на вопрос представителя члена комитета по вопросам разведки Конгресса США, Тэйлор сказал: "Условное исправление должно было выглядеть как начало расследования против Байдена".

"Данилюк (экс-секретарь СНБО Александр Данилюк) понимал, что эти расследования были связаны с запросом господина Джулиани, чтобы накопать информацию о Буризме, о Байденах. Эти были те заявления, которые Джулиани делал весной. И это была проблема. Данилюк мне сказал, что Зеленский понимал, что ему не стоит вмешиваться во внутренние американские дела", - добавил Тейлор, отметив, что Сонленд во время встречи Болтона с Данилюком поднимал вопрос о необходимости проведения расследования. Болтон, по его словам, резко прекратил эти переговоры

Напомним, в сентябре, после скандала из-за возможного давления Трампа на президента Украины Зеленского, Конгресс США начал официальное расследование в отношении импичмента президента Трампа.

Белый дом обязали опубликовать телефонный разговор Трампа и Зеленского. Обнародованная стенограмма, по мнению спикера Палаты представителей, подтвердила необходимость расследования возможного импичмента.

Сегодня, 13 ноября, в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

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