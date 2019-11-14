Зеленский хотел дать интервью СNN о расследовании относительно кейса Байдена, - Тейлор

Временный поверенный в делах США в Украине выступил на открытых слушаниях в Конгрессе.

?Зеленский хотел дать интервью СNN о расследовании относительно кейса Байдена, - Тейлор
Фото: US-Ukraine Business Council

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор выступил на открытых слушаниях по делу импичмента президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Он рассказал, что встречался с президентом Владимиром Зеленским и его помощником Андреем Ермаком.

"13 сентября я встретился с Зеленским и с Ермаком. Я напомнил им, что оказание поддержки Украине - это наш приоритет, но Украина не должна вмешиваться в американские выборы. А они мне сказали, что уже согласились дать интервью телеканалу CNN, что Зеленский сделает заявление о расследовании, которое имело бы отношение к внутренней американской политике. И я сказал, что такого интервью допускать нельзя",- рассказал Тейлор.

"Когда я спросил в лоб у Данилюка (экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, - ред.): будет интервью или нет? Тот мне сказал, что не будет", - добавил он.

Тейлор ткаже не исключил, что публично рассказать о расследовании Зееленского просил президент США Дональд Трамп.

"Ранее президент Зеленский и господин Ермак полагали и сообщили, что для встречи в Белом доме необходимо заниматься расследованиями (о деле относительно Байдена и компании "Буризма"). И мне показалось, что здесь некая ошибка, что не только встреча в Белом доме теперь зависела от этих расследований, но и практически всё, включая и оказание помощи... Я подозреваю, что президент Трамп с поомощью посла Сонленда просил, чтобы президент Зеленский публично взял на себя обязательства по провидению этих расследований, что будет недостаточно дать такие обещания частным образом. Что необходимы публичные подтверждения", - добавил Тейлор. Он также пригрозил, что Украина не получит от США военной поддержки.

Напомним, в сентябре, после скандала из-за возможного давления Трампа на Зеленского, Конгресс США начал официальное расследование в отношении импичмента президента Трампа.

Белый дом обязали опубликовать телефонный разговор Трампа и Зеленского. Обнародованная стенограмма, по мнению спикера Палаты представителей, подтвердила необходимость расследования возможного импичмента.

Сегодня, 13 ноября, в Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа. Первым свидетелем стал помощник госсекретаря США Джордж Кент.

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