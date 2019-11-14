Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"

Компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома"

Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"
Бундестаг Германии

Немецкий Бунедстаг 13 ноября принял поправки к газовой директиве ЕС. Законопроект был принят большинством голосов, поименного голосования не потребовалось, передает Интерфакс-Украина.

Сама директива вступила в силу в мае, теперь страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. Директива направлена на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории ЕС и касается, таким образом, в первую очередь роSSийского "Северного потока-2".

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ, и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

В минувшую пятницу Бундестаг не смог принять этот закон. Голосование шло ночью, около 1:45 субботы фракция правой партии "Альтернатива для Германии" которая придерживается пророSSийской позиции, усомнилась в наличии кворума и затребовала поименного голосования. В ходе него выяснилось, что было подано 133 голоса при необходимых для кворума 355 голосов. В соответствии с уставом заседание было прекращено, а решение вопроса - перенесено.

Напомним, Украина призвала Германию не поддерживать "освобождение" "Северного потока-2" от условий газовой директивы ЕС.

12 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок роSSийского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС.

"Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в РоSSии с потребителями в Европе. Пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта - Nord Stream 2 AG является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

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