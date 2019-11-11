На Днепропетровщине на строительстве детской площадки присвоили почти 1 млн бюджетных средств

Для коррупционной схемы использовали фиктивное предприятие.

На Днепропетровщине на строительстве детской площадки присвоили почти 1 млн бюджетных средств
Фото: npu.gov.ua/

В Днепропетровской области правоохранители раскрыли коррупционную схему завладения почти миллионом гривен бюджетных средств, выделенных на строительство детской площадки во дворе многоэтажных домов.

Ее строили в июле-августе 2019 года по заказу отдела коммунального хозяйства исполкома одного из районных советов Днепра. Общая сумма работ составила 998 000 гривен. Выяснилось, что подрядчиком выступило предприятие, у которого нет ни офиса, ни склада, ни какой-либо строительной техники, а его единственным сотрудником является жительница оккупированной территории. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"Фактически строительные работы провели посторонние строительные предприятия за наличный расчет без оформления каких-либо документов, а указанное фиктивное предприятие было необходимым для перевода бюджетных средств в наличку с дальнейшим присвоением", - уточнили правоохранители.

Следствие также выяснило, что часть работ, указанная в документах, была оплачена, но на самом деле не выполнена. Полиция объявила о подозрении заказчику работ - начальнику отдела коммунального хозяйства исполкома районного совета. Ему инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, а также служебную подделку.

Напомним, что в октябре 2019 года из-за подозрений в хищении бюджетных средств был задержан заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко. По версии следствия, он может быть причастен к присвоению 29,5 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.



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