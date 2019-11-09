С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранен военный

Боевики стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранен военный
Фото: Макс Левин

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло 11 обстрелов с применением минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

В результате стрельбы один военнослужащий Вооруженных сил Украины был ранен.

РоSSийские боевики "ДНР" и "ЛНР" стреляли возле Майорска, Крымского, Новолуганского, Водяного, Невельского, Красногоровки, Березового, Талаковки и Песков.

Напомним, что 8 ноября тоже было 11 обстрелов. Один военный был ранен, а в госпитале от ранее полученных ран умер еще один солдат.

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