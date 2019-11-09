Оккупационные власти не выпустили из Крыма диссидентку Айше Сеитмуратову (обновлено)

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров вечером 8 ноября заявил, что оккупационные власти Крыма задержали ветерана крымскотатарского движения, 82-летнюю советскую диссидентку Айше Сеитмуратову.

По его словам, Сеитмуратову задержали на КПВВ "Чаплынка", расположенном на админгранице между материковой частью Украины и оккупированным Крымом.

"Только что стало известно, что русские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения", - написал Чубаров в фейсбуке.

Позже он уточнил, что ее не задержали, а не пропустили через "Чаплынку", так как Сеитмуратова с 1978 года, когда ее выгнали из СССР , имеет паспорт США .

"Отослали ее на контрольно-пропускной пункт Чонгар: мол, иностранцы могут пересечь "границу" в указанном пункте. От Чаплынки до Чонгара расстояние более 120 километров", - написал Чубаров.

После полуночи он сообщил, что Сеитмуратова вернулась в Симферополь.

"На ее удачу, в то время, когда после часового задержания роSSийские оккупанты ее отпустили, через данный контрольно-пропускной пункт в Крым заезжал соотечественник, который и довез Айше Абла в Симферополь", - сообщил Чубаров.

Сеитмуратова постоянно проживает в Крыму.