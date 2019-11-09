Зеленский предложил основателю Alibaba открыть R&D-центр в Украине

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в пятницу встретился в Киеве с основателем Alibaba, самым богатым бизнесменом Китая Джеком Ма.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что на встрече он рассказал об "амбициозной цели полностью перезагрузить Украину", чтобы в стране появлялись такие люди, как Ма.

Зеленский считает, что Украина может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в том числе для Alibaba. В частности, он предложил Ма открыть офис исследования и разработки (R&D) в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.

Напомним, что в сентябре 2019 года Джек Ма покинул пост руководителя компании Alibaba.

При этом Джек Ма не совсем отойдет от дел в корпорации и продолжит играть большую роль в принятии решений. У него остается 6,22% акций Alibaba и пожизненное место в Alibaba Partnership, куда входят высокопоставленные менеджеры группы и входящих в нее компаний. Партнерство имеет право номинировать, а в ряде случаев и назначать простое большинство членов совета директоров.