За Дубневича внесли залог

Часть суммы поступила на счет ВАКС до ареста, часть - после.

За Дубневича внесли залог
Фото: Макс Требухов

За народного депутата Ярослава Дубневича, которому 7 ноября избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 90 млн гривен, внесен залог.

Об этом говорится на сайте Высшего антикоррупционного суда.

Во время вчерашнего судебного заседания в апелляционной палате ВАКС сторона защиты сообщила, что подозреваемый внес в качестве залога 50 млн гривен - половину от размера, определенного следственным судьей 2 ноября 2019 года. При этом подозреваемый депутат заявил, что у него нет возможности внести залог в полном объеме.

Но уже 8 ноября стало известно о зачислении на депозитный счет Высшего антикоррупционного суда остальной части суммы, о чем сотрудник суда сообщил в Киевский следственный изолятор.

Таким образом, Дубневич выйдет на свободу в ближайшее время.

Напомним, Ярослав Дубневич подозревается в нанесении убытков "Укрзализныце" в размере 93,277 млн гривен (ч.5 ст.191 УК).

2 ноября ВАКС отпустил Дубневича под залог 100 млн гривен, но 7 ноября апелляционная палата ужесточила меру пресечения до содержания под стражей. Сумма залога при этом была снижена до 90 млн гривен.

Ярослав Дубневич - первый депутат 9 созыва, с которого сняли неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности.

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