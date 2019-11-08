"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому

Шефир приезжал в офис олигарха на служебном автомобиле Госуправления делами.

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир тайно посещал киевский офис олигарха Игоря Коломойского, при этом приезжал туда поздно вечером и на служебном автомобиле Государственного управления делами.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

Как зафиксировали журналисты, поздно вечером 28 октября с паркинга офисного центра Коломойского выехала Toyota Camry с номерными знаками Государственного управления делами. Ранее "Схемы" установили, что этим авто пользуется первый помощник президента Зеленского и его многолетний бизнес-партнер и совладелец "Квартала 95" Сергей Шефир.

Через час после этого офисный центр оставил также кортеж, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

В комментарии "Схемам" Сергей Шефир сначала утверждал, что встречался там не с олигархом, а с другим человеком. Однако, с кем именно, уточнить отказался.

Шефир отметил, что был там в "делах студии "Квартал 95", а не из-за вопроса деятельности президента Зеленского.

На вопрос журналистов, общается он с Коломойским, Шефир ответил утвердительно.

"Он - акционер канала, на который поставляет продукцию студи "Квартал 95". Поэтому мы обсуждали, логично, какие программы будут выходить, все внутренние дела телевизионные", - пояснил Шефир.

Позже он все же признал, что в тот вечер встречался в офисе в центре Киева именно с Игорем Коломойским.

Сам Коломойский, которому журналисты позвонили сразу же после звонка Шефиру, не стал признавать, что первый помощник президента приезжал именно к нему.

"Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу. А я его встретил в прихожей ... Да, минута, «привет-пока». Он приезжал в вопросах "квартальных". Я не веду эти вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год", - рассказал олигарх.

Ранее "Схемы" показали, как на празднование 70-го дня рождения Григория Суркиса 4 сентября в гостинице "Интерконтиненталь" съехались представители различных политических поколений, включая представителей новой власти. Среди гостей были бывший глава СБУ, три бывших президента, олигархи и народные депутаты, а также приближенные к Владимиру Зеленскому нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Порошенко купил дом семье из МарьинкиПорошенко купил дом семье из Марьинки
В Харьковской области зафиксировали случай дифтерииВ Харьковской области зафиксировали случай дифтерии
РоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе кораблиРоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе корабли
Блок рекламы


Похожие новости
Посол США: у Зеленского считают Порошенко виновным в последствиях войны на ДонбассеПосол США: у Зеленского считают Порошенко виновным в последствиях войны на Донбассе
Эрдоган заверил Зеленского в поддержке УкраиныЭрдоган заверил Зеленского в поддержке Украины
Внештатным советником Зеленского стал американский адвокат
Министры рассказали, из-за чего больше всего спорили на КабминеМинистры рассказали, из-за чего больше всего спорили на Кабмине
ГПУ завела дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского (обновлено)ГПУ завела дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского (обновлено)
ГПУ завело дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели ЗеленскогоГПУ завело дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского
В штабе ООС рассказали о ходе разведения сил в ЗолотомВ штабе ООС рассказали о ходе разведения сил в Золотом
В "Нацкорпусе" рассказали о текущей ситуации в Золотом-4
Волынскому облсовету не понравился выбор Зеленского на пост губернатораВолынскому облсовету не понравился выбор Зеленского на пост губернатора
Офис президента снял видео о поездке Зеленского в Золотое
Последние новости
Подгружаем последние новости