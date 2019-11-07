Ляшко и Герус подрались в VIP-терминале "Борисполя"

Драка произошла из-за поправки Геруса, разрешающей импорт электроэнергии из РоSSии

Ляшко и Герус ?подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Фото: скрин видео

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Рады по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом.

Инцидент произошел в помещении зала приема международных делегаций аэропорта "Борисполь". В драке принимал участие и охранник Ляшко.

Видео драки опубликовал Ляшко в фейсбуке.

"Сегодня случайно увидел в ЗОДе "слугу народа" Геруса, который открыл импорт роSSийской электроэнергии из РоSSии. Когда у роSSийского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками ...", - написал лидер Радикальной партии.

Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля.

Герус, в свою очередь, заявил, что "известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию".

"Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты – это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - написал Герус на своей странице в фейсбуке.

Он также назвал Ляшко "самым продажным (экс)политиком".

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку – разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из РоSSии в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Импорт осуществлен компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским.

4 октября на сайте президента была зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из РоSSии.

7 октября группа депутатов фракции «Европейская Солидарность» подала законопроект об отмене импорта из РФ (рег.номер 2236). Позже был подан еще один законопроект по этому вопросу депутатами фракции «Батькивщина» (рег.номер 2236-1).

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