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2019-10-30
Бородянский: через три месяца будет создан телеканал для оккупированных территорий
"Три месяца - и буде создан, перспективы таковы".
Через три месяца в Украине будет создан канал для вещания на оккупированных территориях. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта политики Владимир Бородянский журналистам в Мариуполе.
"Три месяца - и буде создан, перспективы таковы", - сказал он.
Программы на нем будут выходить как на украинском, так и на русском языках.
Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"
Напомним, что летом 2019 года Нацсовет по телерадиовещанию разрешил 22 компаниям вещание в зоне ООС и Крыму.
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