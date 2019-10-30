Бородянский: через три месяца будет создан телеканал для оккупированных территорий

Через три месяца в Украине будет создан канал для вещания на оккупированных территориях. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта политики Владимир Бородянский журналистам в Мариуполе.

"Три месяца - и буде создан, перспективы таковы", - сказал он.

Программы на нем будут выходить как на украинском, так и на русском языках.

Владимир Бородянский: "Мы защищаем свои национальные интересы в том числе запретительными мерами. Это нормально"

Напомним, что летом 2019 года Нацсовет по телерадиовещанию разрешил 22 компаниям вещание в зоне ООС и Крыму.