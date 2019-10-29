Зеленский объявил о запуске Фонда восстановления Донбасса при поддержке Всемирного банка
"Призываем всех становиться инвесторами этого фонда".
Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина при поддержке Всемирного банка запускает Фонд международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса.
Об этом он сказал, закрывая первый инвестиционный форум по восстановлению Донбасса в Мариуполе, где были подписаны 12 меморандумов, а инвесторам представили сотни возможных проектов.
"Вместе с Всемирным банком мы запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса. Призываем всех становиться инвесторами этого фонда", - цитирует Зеленского корреспондент LB.ua.
Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай в свою очередь сообщил, что следующий инвестиционный форум должен состояться в Луганской области.
Напомним, что по оценкам Офиса президента, восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса обойдется минимум в 372 млн евро, или свыше 10 млрд гривен в нынешних ценах.
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