Трассу Запорожье-Мариуполь испытал Владимир Зеленский

За три месяца построено около 130 км.

Трассу Запорожье-Мариуполь испытал Владимир Зеленский

Недавно отремонтированную дорогу между Запорожьем и Мариуполем сегодня испытало руководство страны. Владимир Зеленский за рулем автомобиля лично протестировал трассу, соединяющую промышленные центры Востока Украины. Офис Президента Украины опубликовал на своей странице в Фейсбук соответствующее видео.

«Мы вас поздравляем от нашей команды, молодой и мощной. За три месяца построено около 130 км, вся дорога 200 км. 70 км этой дороги строили три года. Ну если все дороги мы будем так строить, то мы успеем за четыре с половиной года построить важнейшие трассы нашей страны и объединим не только всех людей, но и инфраструктуру», — сказал Владимир Зеленский.

Своими впечатлениями от увиденного поделился и премьер-министр Алексей Гончарук: «Помните, когда мы говорили о форуме в Мариуполе, мы не знали, как будем добираться сюда. Многие не верили, что за три месяца это возможно. Эта дорога хороший пример, как нужно работать. Готовимся, чтобы в марте начать ремонт других дорог».

Как ранее сообщал советник премьер-министра Юрий Голик, решение о начале ремонта трассы Запорожье-Мариуполь было принято в Офисе Президента 19 июля. На выполнение работ было отведено 3 месяца. Асфальтные работы были завершены всего за 68 дней. Таким образом был поставлен национальный рекорд по скорости дорожно-ремонтных работ. На ремонте дороги Н-08 было задействовано около 600 единиц техники и более 1000 человек.

Юрий Голик назвал также 8 причин, по которым Украине необходимы качественные дороги, и одна из главных среди них – инвестиционная привлекательность всей экономики страны.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Парламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSииПарламент Германии отклонил предложения оппозиции об отмене санкций против РоSSии
Тейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по БайденуТейлор: Предоставление помощи Украине Трамп связывал с обещанием Киева расследовать дело по Байдену
Чубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском мореЧубаров призвал срочно обсудить ситуацию с рыболовством в Азовском море
ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения БогдануГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский объявил о запуске Фонда восстановления Донбасса при поддержке Всемирного банкаЗеленский объявил о запуске Фонда восстановления Донбасса при поддержке Всемирного банка
Зеленский призвал молодежь возвращаться в Украину "поднимать страну"Зеленский призвал молодежь возвращаться в Украину "поднимать страну"
Зеленский назначил "трехмесячных" членов НКРЭКУЗеленский назначил "трехмесячных" членов НКРЭКУ
Зеленский: я лично обещаю персональную защиту каждому инвесторуЗеленский: я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору
Зеленский предложил направить часть субвенций на восстановление ДонбассаЗеленский предложил направить часть субвенций на восстановление Донбасса
Зеленский сменил главу Киевской обладминистрацииЗеленский сменил главу Киевской обладминистрации
Зеленский: любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будетЗеленский: любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будет
Зеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингахЗеленский: Богдан был неправ со своим постом о проплаченных митингах
Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"Зеленский заявил, что не боится обидеть Коломойского или потерять поддержку "1+1"
Зеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в ЗолотомЗеленский прокомментировал "эмоциональные разговоры" в Золотом
Последние новости
Подгружаем последние новости