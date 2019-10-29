Трассу Запорожье-Мариуполь испытал Владимир Зеленский

Недавно отремонтированную дорогу между Запорожьем и Мариуполем сегодня испытало руководство страны. Владимир Зеленский за рулем автомобиля лично протестировал трассу, соединяющую промышленные центры Востока Украины. Офис Президента Украины опубликовал на своей странице в Фейсбук соответствующее видео.

«Мы вас поздравляем от нашей команды, молодой и мощной. За три месяца построено около 130 км, вся дорога 200 км. 70 км этой дороги строили три года. Ну если все дороги мы будем так строить, то мы успеем за четыре с половиной года построить важнейшие трассы нашей страны и объединим не только всех людей, но и инфраструктуру», — сказал Владимир Зеленский.

Своими впечатлениями от увиденного поделился и премьер-министр Алексей Гончарук: «Помните, когда мы говорили о форуме в Мариуполе, мы не знали, как будем добираться сюда. Многие не верили, что за три месяца это возможно. Эта дорога хороший пример, как нужно работать. Готовимся, чтобы в марте начать ремонт других дорог».

Как ранее сообщал советник премьер-министра Юрий Голик, решение о начале ремонта трассы Запорожье-Мариуполь было принято в Офисе Президента 19 июля. На выполнение работ было отведено 3 месяца. Асфальтные работы были завершены всего за 68 дней. Таким образом был поставлен национальный рекорд по скорости дорожно-ремонтных работ. На ремонте дороги Н-08 было задействовано около 600 единиц техники и более 1000 человек.

Юрий Голик назвал также 8 причин, по которым Украине необходимы качественные дороги, и одна из главных среди них – инвестиционная привлекательность всей экономики страны.