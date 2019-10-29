?Зеленский призвал молодежь возвращаться в Украину "поднимать страну"

"Если поедете в другую страну, пожалуйста, получите там образование и возвращайтесь".

Президент Владимир Зеленский во вторник принял участие в молодежном форуме в Мариуполе.

Как сообщает пресс-служба президента, он ознакомился с презентациями проектов, разработанных представителями Украинской академии лидерства. В частности, это идеи, связанные с развитием кинопроизводства, трудоустройством молодежи, переработкой мусора.

Выступая перед участниками форума, он попросил их не уезжать навсегда за границу и возвращаться домой.

"Нашей стране нужно, чтобы такие люди, как вы, получили качественное образование, были талантливыми и свободными. Если вы поедете в другую страну, пожалуйста, получите там образование и возвращайтесь домой поднимать лучшую страну, которая подарила нам жизнь, – в Украину", - сказал он.

Президент также пояснил свое участие в форуме тем, что власть хочет "услышать от вас, какой вы видите нашу страну".