Украинская сторона ТКГ заявила о снятии препятствий для саммита "нормандской четверки"

Очередной раунд переговоров состоялся в Минске во вторник.

Украинская сторона ТКГ заявила о снятии препятствий для саммита "нормандской четверки"
Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь Леонида Кучмы (уполномоченный от Украины на переговорах в Минске) Дарка Олифер выложила в своем фейсбуке итоги заседания Трехсторонней рабочей группы во вторник.

"Сегодня Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе н.п. Золотое. В соответствии с рамочным решением ТКГ от 2016 года следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское - при 7-дневном соблюдение режима тишины", - написала Олифер.

При этом пресс-секретарь Кучмы подчеркнула, что за пределами этих участков ситуация остается напряженной. "Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указан в мандате миссии и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО", - говорится в заявлении.

Гуманитарная подгруппа ТКГ во вторник сосредоточилась на вопросе освобождения удерживаемых лиц.

Подгруппа по социально-экономическим вопросам обсуждала стабильное водоснабжение жителей Донбасса. В заседании подгруппы приняли участие представители Международного комитета Красного креста и ЮНИСЕФ.

"Украинская сторона отметила, что урегулирование политического блока вопросов возможно только после полного решения безопасности блока вопросов Минских соглашений, вместе с урегулированием проблемы контроля за украинской-роSSийской границей", - говорится в заявлении.

В целом у Кучмы считают, что итоги работы ТКГ за последнее время открыли путь к встрече в нормандском формате на высшем уровне, где возможно согласование дорожной карты достижения мира в Украине.

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