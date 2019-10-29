Учителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной Раде

Профсоюз опасается нового закона о среднем образовании.

Фото: Макс Требухов

Киевская городская организация профсоюза работников образования и науки во вторник организовала многочисленную акцию протеста, которая связана со спорными поправками к законопроекту "О полном общем среднем образовании", которые, в частности, предполагают введение 40-часовой рабочей недели для учителей.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Поправки предусматривают отмену доплат за отдельные виды педагогической деятельности, научные степени, ученые звания, надбавки за выслугу лет; введение обязательной сертификации учителей; введение 40-часовой рабочей недели; перевод учителей пенсионного возраста на срочные договоры.

Профсоюз требует от Верховной Рады отказаться от этих поправок, а также обеспечить расходы на образование в размере не менее 7% от ВВП, гарантировать минимальный должностной оклад педагогических сотрудников не ниже 3 минимальных зарплат и пр.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Спорные поправки были предложены фракцией "Голос", которая уверяет, что они не ограничивают права работников образования.

В "Голосе", например, утверждают, что учителя и так де-факто работают не менее 40 часов в неделю. Однако во фракции не будут настаивать на этой поправке. Также там говорят, что оплата дополнительных работ (проверка тетрадей и пр.) должна включаться в базовый оклад учителей.

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