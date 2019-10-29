Зеленский назначил "трехмесячных" членов НКРЭКУ

Комиссия сохранил кворум, несмотря на отставку двух постоянных членов.

Зеленский назначил "трехмесячных" членов НКРЭКУ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил четырех временных членов Национальной комиссии регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом говорится на сайте президента (указы №780-783).

Зеленский удовлетворил заявление об отставке Александра Формагея и Евгения Маглеванного, которые в начале октября объявили о прекращении работы в комиссии.

Вместо них на временном основании - до проведения конкурса, но не более чем три месяца - членами НКРЭКУ стали Руслан Кайдаш, Ольга Бабий, Валерий Тарасюк и Алексей Магда.

НКРЭКУ - государственный коллегиальный орган, созданный на замену ликвидированных в августе 2014 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг. Комиссия является органом государственного регулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг.

По закону об НКРЭКУ президент Украины может временно, сроком на три месяца, назначить необходимое для кворума количество членов регуляторного органа.

Нацкомиссия должна до конца года сертифицировать нового оператора ГТС Украины, и ее работа критически важна для заключения транзитного контракта с "Газпромом".

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