?Кабмин и ЕБРР подписали меморандум о финансировании региональных дорог

Кабинет министров и Европейский банк реконструкции и развития в рамках мариупольского инвестфорума RE:think подписали меморандум о взаимопонимании по региональному дорожного финансированию.

Подписи под документом поставили премьер-министр Алексей Гончарук и вице-президент ЕБРР Алан Пиу.

Меморандум дает начало сотрудничества между правительством Украины и ЕБРР с целью создания правовой, регуляторной, финансовой и институциональной базы по развитию региональных дорог для обеспечения связи и удовлетворения потребностей местных громад по всей стране.

Автомобильные дороги государственного значения Украины делятся на международные, национальные, региональные и территориальные.

Региональные дороги соединяют две или больше областей, а также соединяют с международными и национальными дорогами основные пункты пропуска через границу, аэропорты, морские порты, самые важные объекты национального культурного наследия, курортные зоны.

Напомним, предыдущее правительство в июле 2019 года утвердил стратегию восстановления дорог территориального значения с использованием технологий цементобетонного покрытия.