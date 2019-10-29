Украина начинает разведение войск в Золотом, - Пристайко

Разведение сил в районе Золотого Луганской области начинается с сегодняшнего дня. Об этом на инвестиционном форуме в Мариуполе заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Разведение в Золотом происходит сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня… Почему мы задержались, потому что это должен быть не просто отвод. Он должен быть проверен и подтвержден СММ ОБСЕ . Мы дали им время на подготовку… В Золотом, по заверению миссии ОБСЕ , последний обстрел был 18 числа - это 10 дней назад. Дальше будет Петровское", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках. В районе Станицы Луганской разведение уже прошло, на очереди Петровское и Золотое.

Накануне пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков заявил, что для встречи в нормандском формате Зеленский должен обеспечить выполнение приказов добровольцами на Донбассе и разблокировать разведение сил.