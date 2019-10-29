Разумков и депутаты от "Слуги народа" публично вакцинировались на рабочем месте

В партии призвали украинцев привиться от дифтерии.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и некоторые народные депутаты от фракции партии "Слуга народа" 28 октября публично вакцинировались против дифтерии прямо на рабочем месте.

Об этом информирует пресс-служба политсилы.

Фото: пресс-служба партити "Слуга народа" Спикер Рады Дмитрий Разумков

"Защититься от опасной инфекционной болезни можно только путем прививки. Ее нужно проводить каждые десять лет как детям, так и взрослым", - отметили в партии.

Как видно из предоставленных пресс-службой "Слуги народа фото", привиться от опасного заболевания, кроме спикера, решились глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий и глава комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак.

Фото: пресс-служба партити "Слуга народа" Глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий

Фото: прееес-служба партии "Слуга народа" Глава комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак

"Слуга народа" призвала украинцев последовать примеру парламентариев и сделать прививку.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали второй случай дифтерии.

Тем временем в Ужгороде общее число носителей дифтерии выросло до 17 человек.

Случаи этого инфекционного заболевания недавно подтверждены также в Хмельницкой и Тернопольской областях.