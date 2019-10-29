В Офисе президента презентовали идею Национального альянса волонтеров

Первые результаты работы НАО должны быть представлены к Международному дню волонтера 5 декабря.

В Офисе президента презентовали идею Национального альянса волонтеров
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

В Офисе президента Украины презентовали идею Национального альянса волонтеров (НАО) при главе государства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по результатам встречи представителей волонтерского движения со всей Украины.

"Основные задачи альянса - координация с государственными органами, создание рабочих групп по актуальным проблемным направлениям, подготовка проектов предложений президенту как главе Альянса, мониторинг и анализ эффективности реализации волонтерских инициатив, совершенствование законодательства в сфере развития и популяризации волонтерского движения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на встрече присутствовали военные волонтеры, волонтеры, которые занимаются проблемами детей-сирот, детей с инвалидностью, одиноких пожилых людей, образовательными и экологическими вопросами.

Советник заместителя руководителя ОП Максим Кречетов отметил, что НАО будет состоять из многих секций по направлениям деятельности.

Координатором НАО избрали волонтера Наталью Пушкареву. Она обозначила основные проблемы этой деятельности. В частности, это отсутствие единой системы информационного обмена по ситуациям, требующим волонтерской помощи, рамочное законодательство, не подкрепленное нормативно-правовыми актами должным образом.

"Иногда законодательство даже препятствует волонтерам в осуществлении их деятельности", - подчеркнула Пушкарева.

Кроме того, по словам Пушкаревой, поддержка волонтерского движения со стороны государства может стать одним из факторов экономического роста в стране.

По ее словам, необходимо создать коммуникационный координационный центр волонтерских организаций, работающих в разных направлениях.

"Целью создания Национального альянса волонтеров является координация волонтерских инициатив, направленных на ускорение реформ и решения актуальных проблем во всех сферах общественной жизни, популяризация волонтерства в Украине, внесение изменений в действующее законодательство и повышение общественного статуса волонтера", - отметила она.

Также участники заседания договорились проработать наиболее актуальные проблемы волонтерского движения. Для этого они создадут соответствующие тематические сектора. К Международному дню волонтера, который отмечается 5 декабря, должны быть представлены первые результаты работы НАО.

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