Трампа освистали на бейсбольном матче в Вашингтоне

Болельщики встретили президента скандированием: "За решетку его".

Президента США Дональда Трампа освистали на бейсбольном матче мировой серии между командами "Хьюстон Астрос" и "Вашингтон Нэшнлс", которую он посетил вместе с супругой Меланией.

Когда на гигантском мониторе стадиона появилось изображение Трампа, зрители начали неодобрительно гудеть, свистеть и скандировать "За решетку его" (Lock him up). Эту фразу Трамп использовал во время своей предвыборной кампании в отношении своей соперницы Хиллари Клинтон, обещая отправить ее за решетку.

Несмотря на то, что президент не мог не слышать реакции стадиона на свое появление, он продолжал улыбаться и приветствовать зрителей.

Напомним, что в отношении Трампа ведется расследование в рамках процедуры импичмента из-за попытки давления на украинскую власть ради личных политических интересов.

На прошлой неделе стало известно,что поддержка импичмента Трампа среди американцев достигла 50%

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