Офис президента снял видео о поездке Зеленского в Золотое

Скандал с "Нацкорпусом" возник после требования вывезти оружие из города.

Офис президента снял 24-минутное видео о поездке президента Владимира Зеленского в Золотое на линии соприкосновения.

"Два дня в Золотом. Там, где люди живут прямо на линии фронта. Там, где обстрелы – не тема митингов, а круглосуточная угроза жизни пожилых людей и детей. Там, где всех объединяют надежды на мир. Искренние встречи, откровенные разговоры, общие надежды. Мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей в Донбассе", - говорится в комментарии Зеленского к видео.

Большая часть ролика посвящена его общению с местными жителями. Но показан также и ставший скандальным разговор с представителями "Национального корпуса", которые поселились в одном из домов города.

Из него становится понятно, что Зеленский обсуждал с ними необходимость разведения сил в Золотом, а в последний момент решил вернуться и потребовать вывезти оружие, находящееся в доме.

"Я говорю вам по-человечески и имею на это все законные права. Пацаны, уберите оружие. Это серьезные вещи пошли, вывезите оружие", - сказал Зеленский. После этого представитель "Нацкорпуса" Денис Янтарь поднял тему о протестах своей партии, что президент воспринял как "перевод темы".

На видео также присутствует заявление одного из военных, что само Золотое под разведение сил не попадает: "Это называют разведение в Золотом, но фактически населенный пункт Золотое под разведение не попадает. Ни одна улица. Попадает в Катериновке, фактически там на участке разведения проживает человек 150".

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