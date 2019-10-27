Суд в США потребовал предоставить Конгрессу полную версию доклада Мюллера

Минюст обязан выполнить это решение суда до 30 октября.

Суд в США потребовал предоставить Конгрессу полную версию доклада Мюллера
Спецпрокурор США Роберт Мюллер
Фото: relrus.ru

Федеральный судья в Вашингтоне одобрила запрос Палаты представителей Конгресса США. Она обязала Министерство юстиции предоставить Юридическому комитету все материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о роSSийском вмешательстве в американские выборы.

Минюст обязан выполнить это решение суда до 30 октября, передает Голос Америки.

Ранее опубликованный текст отчета Мюллера был сокращен в силу наложенных Большим жюри присяжных ограничений.

Юридический комитет Палаты представителей проводит расследование, результатом которого может стать начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Politico, данное решение стало "двойной победой для спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая означает, что начатое демократами расследование дела об импичменте действительно, несмотря на то, что палата официально не голосовала за его проведение".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на два анонимных официальных источника сообщила, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном обращался к нему с просьбой помочь Барру дискредитировать результаты расследования Мюллера.

Напомним, в марте 2019 команда Мюллера завершила работу над докладом о вмешательстве РоSSии в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс, но связей между предвыборным штабом Трампа и Кремлем следователи не нашли. При этом Мюллер не пришел к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию.

В конце мая спецпрокурор Мюллер во время первого публичного выступления по результатам расследования роSSийского вмешательства в американские выборы сообщил о своей отставке.

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