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2019-10-26
Секретарь СНБО Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности
Ранее эту должность занимал Александр Данилюк.
Фото: antikor.com.ua
Президент Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.
Об этом говорится в указе №771 от 25 октября, обнародованном на официальном сайте главы государства.
Ранее эту должность занимал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.
Отмечается, что указ вступает в силу с дня его обнародования.
Напомним, 21 октября Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции Демедюка.
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