Суд отменил домашний арест экс-главе СБУ Киева, руководившему зачисткой Евромайдана

Щеголеву разрешили выходить из дома.

Фото: Тарас Спивак

Шевченковский районный суд Киева отменил домашний арест экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву, который обвиняется в преступлениях против Майдана.

Об этом говорится в сообщении "Адвокатской совещательной группы".

"Александра Щеголева только что Шевченковский суд отпустил под личное обязательство. До сих пор он находился под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом", - сказано в нем.

Он обязан приходить в суд по первому требованию, отчитываться об изменении места проживания, воздерживаться от общения с пострадавшими, свидетелями и обвиняемыми по делу, сдать загранпаспорт.

Требование об изменении меры пресечения защита обвиняемого аргументировала необходимостью выезда за пределы Украины с целью лечения.

Фото: facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

Мера пресечения действует до 23 декабря включительно.

С 21 августа 2015 года по 26 июня 2019 года Щеголев находился под стражей, потом ему смягчили меру пресечения, отправив под домашний арест.

Напомним, Щеголева обвиняют в том, что он руководил зачисткой Майдана 18-10 февраля 2014 года, когда был подожжен Дом профсоюзов, погибли 20 человек и были ранены более 200.

Экс-командиру СБУ в Киеве и области грозит пожизненное заключение.

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