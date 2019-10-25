Минобороны планирует вернуть призыв на срочную службу с 18 лет

Соответствующая инициатива была озвучена в Офисе президента.

Минобороны планирует вернуть призыв на срочную службу с 18 лет
Фото: Макс Левин

В Министерстве обороны планируют инициировать возвращение призыва на срочную службу в армию с 18 лет.

Об этом сообщает Армия Inform.

Соответствующая инициатива, которую поддержал Генеральный Штаб ВСУ, была озвучена в Офисе президента во время рабочего совещания.

По словам начальника отделения комплектования управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковника Николая Качаненко, на данный момент существуют разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентским Указом о призыве. В частности, в законе говорится, что призыв на срочную службу проводится для граждан, которым исполнилось 18 лет, а согласно президентскому указу, призыв граждан осуществляется с 20 лет.

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Также был поднят вопрос увеличения суммы штрафов за неявку по повестке и другие законодательные инициативы по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета.

Напомним, что этой осенью призыву на срочную службу подлежат 15,2 тысячи человек.

Призыв на срочную службу граждан, которым исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на увольнение или отсрочку от призыва, проходит три месяца - в течение октября-декабря.

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