Новый зам Рябошапки оказался причастен к встрече между Луценко и Джулиани

Мамедов был связующим звеном между адвокатом Трампа и генпрокурором.

?Новый зам Рябошапки оказался причастен к встрече между Луценко и Джулиани
Гюндуз Мамедов
Фото: 368.media

Бывший прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, который на прошлой неделе стал заместителем генерального прокурора Руслана Рябошапки, был причастен к встрече между своим бывшим боссом Юрием Луценко и адвокатом Трампа Руди Джулиани.

Об этом говорится в совместном расследовании BuzzFeed News, NBC News и OCCRP.

Несколько недель назад Луценко в интервью "Радио НВ" рассказал, что "в конце 2017-го адвокат Трампа Джулиани начал через одного моего подчиненного, с которым его люди были бегло знакомы, передавать предложение встретиться в Штатах".

Оказалось, что этим подчиненным был прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, с которым "люди Джулиани" Лев Парнас и Игорь Фруман когда-то пересекались в Одессе. Это подтвердил и сам Луценко, и бывший нардеп Глеб Загорий, который участвовал на встрече Луценко и Джулиани в Нью-Йорке в качестве переводчика.

"Мамедов был одним из тех, кто передал мне предложение Руди Джулиани", - сказал Луценко.

"Роль Мамедова заключалась в том, чтобы сконтактировать Джулиани через Фрумана", - добавил Загорий, который знает английский лучше Луценко и помогал ему в личном общении с адвокатом Трампа.

Напомним, что Луценко утверждает, что встречался с Джулиани ради того, чтобы найти "деньги Януковича" в США. Парнас и Фруман находятся в США под арестом, им вменяют в том числе политическое влияние в интересах Луценко с целью увольнения посла США в Украине.

В конце сентября 2019 года Луценко выехал из Украины в Великобританию, чтобы подтянуть английский язык.

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