Треть прокуроров ГПУ не сдали экзамен на знание законодательства

197 человек не набрали проходной балл, а 117 просто не явились.

Треть прокуроров ГПУ не сдали экзамен на знание законодательства
Фото: gp.gov.ua

Почти треть из 1088 прокуроров Генеральной прокуратуры не прошли переаттестацию, необходимую для перевода в Офис генерального прокурора, провалив уже первый этап - тестирование на знание законодательства.

197 человек не набрали проходной балл, а 117 просто не явились, сообщил в фейсбуке Александр Леменов, член одной из кадровых комиссий ГПУ.

"Тесты простые, что указывало подавляющее большинство кандидатов, закончивших их", - заявил он.

К следующему этапу будут допущены 774 прокурора.

Тестирование прокуроров ГПУ проводится в рамках реформы органов прокуратуры, которую инициировал президент Владимир Зеленский. Более тысячи прокуроров Генеральной прокуратуры подали заявления о намерении пройти аттестацию для перевода в Офис генерального прокурора. Аттестация прокуроров других уровней начнется после создания Офиса Генерального прокурора.

Аттестация прокуроров происходит в несколько этапов и заключается в проверке профессиональных компетенций и общих способностей, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели. Последний этап будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.

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