Премию Сахарова получил экономист, осужденный в Китае к пожизненному заключению

Премию Европарламента имени Сахарова "За свободу мысли" получил экономист Ильхам Тохти, известный своей борьбой за права уйгурского меньшинства в Китае и приговоренный к пожизненному заключению за сепаратизм.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

"Присуждая эту премию, мы настоятельно призываем китайское правительство освободить Тохти и уважать права меньшинств в Китае", - говорится в заявлении.

Ilham Tohti, an Uyghur economist fighting for the rights of China’s Uyghur minority, is the winner of the 2019 Sakharov Prize for Freedom of Thought. #SakharovPrize pic.twitter.com/vRTeVJw6m7 — European Parliament (@Europarl_EN) October 24, 2019

Тохти считается одним из самых известных защитников прав уйгуров в Китае. В сентябре 2014 года его приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинению в "сепаратизме", которое Тохти отверг. Арестовали его в январе того же года, задержав вместе с профессором семь его студентов. Поводом для предъявления обвинения ученому послужили его высказывания на занятиях, а также интервью, в которых он критиковал политику властей Китая по отношению к преимущественно мусульманскому уйгурскому меньшинству в провинции Синьцзян.

Церемония награждения пройдет в здании Европейского парламента в Страсбурге 18 декабря.

В сентябре 2019 года Тохти также стал лауреатом премии им. Вацлава Гавела в области защиты прав человека

В 2018 году Европарламент присудил премию имени Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову.