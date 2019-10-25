Премьер-министр Алексей Гончарук дал месяц на устранение контрабанды на таможне. Об этом он заявил во время совещания в закарпатской таможне ГФС, информирует пресс-служба Кабмина.

Глава правительства также посетил пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией в рамках рабочей поездки в Черновицкую область.

Фото: kmu.gov.ua

Поскольку очередей людей и машин на таможне не было, премьер предположил, что к его приезду хорошо подготовились и рассказал, что водители ему жаловались на километровые очереди на всех таможенных пунктах.

Также Гончарук вспомнил, что на таможне до сих пор не запущены стационарные сканеры, но ни один из 4 закупленных еще год назад не работает.

"Чтобы запустить в работу сканер, нужно подписать пару бумаг. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Это саботаж", - отметил глава правительства.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер отметил, что в прошлом году были выделены деньги на реконструкцию подъездных путей к пункту пропуска. Но куда их дели - неизвестно. Работы не выполнены.

"За время эксперимента по финансированию реконструкции дорог таможней в спецфонд Черновицкой области были направлены средства из дорожного фонда. Это миллионы гривен. Однако подъездные пути так и не отремонтировали. Я попрошу генпрокурора разобраться с этой ситуацией, чтобы виновные в хищении бюджетных средств были наказаны", - сказал Гончарук.

По его словам, это еще не все проблемы. Через месяц должна заработать Буковинская таможня, а ее помещение не принадлежит государству.

"И здание, в котором размещена таможня, и терминал, где находится место прибытия и проходит оформление, арендуется нами - принадлежит одному всем известному в регионе человеку. Так не должно быть", - отметил Гончарук.

Фото: kmu.gov.ua

Он поручил начальнику главного управления ГФС в Черновицкой области Виталию Скворцову, мэру Черновцов Алексею Каструку и и.о. главы облгосадминистрации Михаилу Павлюку за две недели найти помещение, где можно будет разместить таможню и инфраструктуру для таможенного оформления.

Гончарук также поручил прокурору Черновицкой области Олегу Соболю усилить борьбу с таможенными правонарушениями: "Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов: или вы прекращаете крышевать контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. И господин прокурор - среди первых", - заявил премьер-министр.