ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану

Главу ОП подозревают в нарушении закона во время работы в правительстве Азарова.

ГПУ рассматривает вопрос вручения подозрения Богдану
Андрей Богдан
Фото: kmu.gov.ua

Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры рассматривает вопрос вручения подозрения главе Офисе президента Андрею Богдану.

Об этом "Українським Новинам" рассказал источник в Генпрокуратуре.

"В понедельник (21 октября) в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану", - сказал он.

Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.

По мнению следствия, действующий глава Офиса президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны РоSSии. Это было сделано для привлечения к уголовной ответсвнности экс-главы "ЕЭСУ" и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

По данным ГПУ, Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

Напомним, иск о выплате правительством Украины более 3 млрд гривен по делу корпорации ЕЭСУ Минобороны РФ подало в 2012 году, заявив, что долг возник в конце 1990-х годов, когда ЕЭСУ во главе с Тимошенко не выполнила гарантированное правительством во главе с Павлом Лазаренко соглашение 1997 года о поставках продукции для нужд роSSийского оборонного ведомства. 19 сентября 2012 года Хозсуд Киева удовлетворил иск, обязав Украину выплатить роSSийской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 грн. Кабмин обжаловал это решение, но безуспешно, и в январе 2013 года Украина начала выплачивать 3-миллиардный долг РоSSии.

В марте 2014 года Хозсуд Киева отменил решения, которые обязывали Украину выплатить Минобороны РФ 3,2 млрд грн долгов корпорации ЕЭСУ, и потребовал от роSSийских военных вернуть 38 млн грн, которые уже были уплачены.

В 2018 году Генпрокуратура заявила, что подозревает, что Украина сознательно проиграла иск о выплате РФ 3,2 млрд гривен.

Богдан занимал должность уполномоченного Кабмина по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 года по март 2014 года. Во второй раз Богдана уволил уже премьер Яценюк.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Богдана на должность главы Администрации президента, несмотря на требование закона "Об очищении власти". Позже Зеленский создал Офис президента вместо Администрации, что дало возможность Богдану обойти люстрацию.

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