Проверку главы фракции "Слуги народа" на полиграфе перенесли

Дубинский проходил тестирование на детекторе лжи около двух часов.

Проверку главы фракции "Слуги народа" на полиграфе перенесли
Фото: Макс Левин

Проведение теста на полиграфе для главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии перенесли на 24 октября.

Это стало известно после того, как коллега Арахамии по фракции Александр Дубинский успел пройти тестирование на детекторе лжи.

На подготовку и проверку Дубинского понадобилось около двух часов.

По словам полиграфолога, он не готов психологически и методологически тестировать второго человека.

"Завтра в 16:00 готов проходить заново. Будет готов полиграфолог. Мы будем придерживаться одного полиграфолога, чтобы наши тесты были по одной методологии", - сообщил Арахамия.

Напомним, народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинсикй и Давид Арахамия вечером 23 октября пришли на тестирование на полиграфе. Оно проходило в прямом эфире.

18 октября на заседании комитета депутаты не поддержали законопроект №2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Документ зарегистрировали в парламенте 4 сентября, его авторами стали 31 депутат от фракций "Голос" и "Слуга народа". Позже депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский написал в Facebook, что Офис президента хочет, чтобы все депутаты партии в налоговом комитете Рады прошли детектор лжи из-за якобы получения взятки.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены финкомитета Рады должны пройти проверку на детекторе лжи.

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