Кабмин отстранил главу "Аграрного фонда"

Кабинет министров 23 октября отстранил от должности главу "Аграрного фонда" Андрея Радченко.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

В своем фейсбуке министр написал, что на должность будет открыт конкурс. Также он заявил о необходимости закрытия Аграрного фонда.

Напомним, в феврале НАБУ заблокировало работу ПАО "Аграрный фонд" под предлогом силовой выемки документации. Бюро подозревает руководство Аграрного фонда в растрате 240 млн грн на закупке минудобрений.

Также Тимофей Милованов сообщил о прекращении полномочий действующего исполняющего обязанности "Укрспирта".

"Сергей Блескун назначен Исполняющим обязанности. Будет открыто конкурс", - сообщил министр.

Ранее сообщалось, что Кабмин уволил Владимир Лапу с должности председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.