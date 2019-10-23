"Слуга народа" предлагает ликвидировать районы и создать префектуры

Префекты будут назначаться и увольняться президентом по представлению Кабмина.

"Слуга народа" предлагает ликвидировать районы и создать префектуры
Фото: Анна Стешенко

Фраакция "Слуга народа" предлагает ликвидировать районы и создать префектуры.

Об этом на презентации изменений в Конституцию в части реформирования местного самоуправления заявил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, передаёт корреспондент LB.ua.

"Сегодня у нас есть возможность довести до конца реформу местного самоуправления... Эти изменения в Конституцию в части децентрализации по европейским примерам обеспечат новый административно-территориальный уклад", - сказал он.

В свою очередь, первый замглавы депутатской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко добавил: "главная цель предложенной реформы - сделать власть ближе к людям на местах, что соответствует европейскому опыту".

Согласно презентации, новый административно-территориальный уклад предполагает ликвидацию районов и создание вместо них округов. Территории округов будут состоять из общин. Одна община не может быть разделена между несколькими округами.

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

Предложено также ликвидировать все местные администрации. На уровне округов создадут префектуры, которые будут возглавлять префекты. В частности, префект будет представлять исполнительную власть на соответствующей территории.

Важно, что префекты будут назначаться и увольняться президентом по представлению Кабмина. Префект не сможет быть назначен в одной административно-территориальной единице больше, чем на один срок.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" намерена ускорить завершение децентрализации, чтобы провести досрочные местные выборы.

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