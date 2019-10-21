Ивано-франковский военком: из 25 тысяч мужчин мы не можем призвать 460 человек, никто не хочет идти

"Вынуждены ездить по домам, вытаскивать их, ловить".

Ивано-франковский военком: из 25 тысяч мужчин мы не можем призвать 460 человек, никто не хочет идти
архивное фото
Фото: dyvys.in

Военный комиссар Ивано-Франковской области Владимир Ярмошук заявил, что осенняя призывная кампания продвигается с большим трудом. По его словам, в области насчитывается 25 тысяч мужчин призывного возраста, но военкомы не могут выполнить план по призыву всего 460 человек.

Об этом шла речь на оперативном совещании у главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля, пишут местные издания "Галка" и "Галицкий корреспондент".

"Пока что выполнили план на 37%. Богородчанский военкомат показывает самые лучшие темпы выполнения. Далее идут Ивано-Франковский и Надворнянский, после них уже - динамика по нисходящей", - сказал военком.

"Это просто смешно, что из 25 тысяч юношей призывного возраста на Прикарпатье мы не можем призвать 460 человек. Мы вызвали четыре тысячи, из них более двух тысяч просто не появились. Вынуждены ездить по домам, вытаскивать их, ловить. А полиция не слишком хочет нам помогать. Все игнорируют, никто не хочет идти", - пожаловался он.

По словам военкома, такая ситуация и в соседних областях - Львовской, Волынской и других. Призыв фактически сорван, сказал Ярмошук.

Губернатор попросил представителей райадминистраций активизировать информационную кампанию среди призывников, чтобы изменить ситуацию. "Ведь ходить по домам, вылавливать ребят и так далее - это смешно, так не должно быть. Надо менять ситуацию", - сказал Шмыгаль.

"Больно, что в стране идет война, а мы даже не можем призвать юношей, чтобы они отслужили и были готовыми к любым событиям", - отметил он.

Напомним, что этой осенью призыву на срочную службу подлежат 15,2 тысячи человек.

Призыв на срочную службу граждан, которым исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на увольнение или отсрочку от призыва, проходит три месяца - в течение октября-декабря.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
Кличко обратился к Гончаруку с просьбой усовершенствовать нормы из-за надстройки на крыше дома на МайданеКличко обратился к Гончаруку с просьбой усовершенствовать нормы из-за надстройки на крыше дома на Майдане
Блок рекламы


Похожие новости
Пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 257 человекПропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 257 человек
Количество проживающих в нашей стране украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек, - ДубилетКоличество проживающих в нашей стране украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек, - Дубилет
В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства ЗеленскогоВ Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
Полиция: в акции на Майдане участвовали 10 тысяч людейПолиция: в акции на Майдане участвовали 10 тысяч людей
Правительство хочет сократить смертность и увеличить продолжительность жизниПравительство хочет сократить смертность и увеличить продолжительность жизни
Bloomberg: старшая дочь фюрера РФ участвует в обсуждениях редактирования ДНК человекаBloomberg: старшая дочь фюрера РФ участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Зеленский: Лавров сказал, что РоSSия хочет завершения войныЗеленский: Лавров сказал, что РоSSия хочет завершения войны
Зеленский пояснил свои слова о генпрокуроре, которого он назвал "своим человеком"Зеленский пояснил свои слова о генпрокуроре, которого он назвал "своим человеком"
В Турции взорвали автобус со спецназом, пострадало 5 человекВ Турции взорвали автобус со спецназом, пострадало 5 человек
Украине удалось вернуть более 3 тысяч пленных, - ПорошенкоУкраине удалось вернуть более 3 тысяч пленных, - Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости