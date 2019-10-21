Зеленский встретится со Штайнмайером в Токио

Встреча запланирована на 23 октября.

Зеленский встретится со Штайнмайером в Токио
Франк-Вальтер Штайнмайер
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что встреча состоится в Токио 23 октября.

Перед этим, 22 октября, Зеленский встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Напомним, Зеленский находится в Японии с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября. Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, встретится с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

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