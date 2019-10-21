Гончарук попросил не связывать юмор "Квартала" с позицией Зеленского

Премьер напомнил, что в Украине любой юмор разрешен.

Гончарук попросил не связывать юмор "Квартала" с позицией Зеленского
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Алексей Гончарук попросил не связывать юмор студии "Квартал 95" с позицией президента Владимира Зеленского, который раньше был ее продюсером и главным актером.

Об этом премьер сказал на брифинге в понедельник по итогам состоявшегося накануне заседания правительства.

"Я неоднократно видел настоящую реакцию президента на историю с пожаром дома госпожи Гонтаревой. Эта реакция была правильной и человеческой: никто не может радоваться с того, что у человека горит дом. Президент Зеленский точно с этого не смеялся. Более того, он как глава государства принимает все возможные меры вместе с правоохранительными органами, чтобы разобраться, как так получилось, что этот дом загорелся. Поэтому связывать этот юмор, каким бы он удачным или неудачным кому-то ни казался, с позицией президентя я бы точно не стал. Эта параллель мне кажется очень опасной", - сказал Гончарук.

Он добавил, что само выступление "Квартала" не видел, а давать оценку юмору не считает целесообразным.

"Радоваться и смеяться с горя кого-то другого я не считаю нормальным. Но я считаю, что в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых разный стиль, поэтому оценивать юмор политику или государственному чиновнику вообще - это, по моему мнению, дурной тон", - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что Украина - демократическое государство и у каждого есть право шутить, как угодно.

Он также добавил, что данный номер остался бы незамеченным не будь Президент Владимир Зеленский бывшим руководителем студии "Квартал 95".

Напомним, что 19 октября была обнародована запись последнего концерта "Квартала", в котором Евгений Кошевой с хором имени Верьовки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" о сгоревшем доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
Купленные "Джавелины" теперь смогут использоваться на Донбассе, - ЧалыйКупленные "Джавелины" теперь смогут использоваться на Донбассе, - Чалый
Блок рекламы


Похожие новости
ГПУ попросила Раду снять иммунитет с нардепа ДубневичаГПУ попросила Раду снять иммунитет с нардепа Дубневича
ВР в первом чтении одобрила закон Зеленского про ГБРВР в первом чтении одобрила закон Зеленского про ГБР
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
Глава Приватбанка заявил о давлении после победы ЗеленскогоГлава Приватбанка заявил о давлении после победы Зеленского
Гончарук собрал совещание из-за "скворечника" на крыше дома на МайданеГончарук собрал совещание из-за "скворечника" на крыше дома на Майдане
Кличко обратился к Гончаруку с просьбой усовершенствовать нормы из-за надстройки на крыше дома на МайданеКличко обратился к Гончаруку с просьбой усовершенствовать нормы из-за надстройки на крыше дома на Майдане
Эксперт Совета Европы раскритиковал судебную реформу ЗеленскогоЭксперт Совета Европы раскритиковал судебную реформу Зеленского
Премьер Гончарук и министр Коляда пришли на ветеранскую вечеринку с группой "Сокира Перуна"Премьер Гончарук и министр Коляда пришли на ветеранскую вечеринку с группой "Сокира Перуна"
Обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - РожковаОбсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - Рожкова
Лукашенко поблагодарил Зеленского за теплый прием и пригласил его в МинскЛукашенко поблагодарил Зеленского за теплый прием и пригласил его в Минск
Последние новости
Подгружаем последние новости