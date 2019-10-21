Зеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции Демедюка
Указ опубликован на сайте президента.
Президент Владимир Зеленский назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Демедюка.
Об этом говорится в указе президента №765 от 21 октября.
"Назначить Демедюка Сергея Васильевича заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа.
До назначения в СНБО Демедюк работал начальником департамента киберполиции. Ранее он также был начальником управления борьбы с киберпреступностью Министерства внутренних дел.
Напомним, ранее, 18 октября, Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО.
15 октября Зеленский Зеленский включил в персональный состав СНБО нового секретаря СНБО Алексея Данилова и нового главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова.
Предыдущий секретарь СНБО Александр Данилюк исключен из состав СНБО, а вот бывший глава СВФ Владислав Бухарев остался. Он теперь утвержден там как первый заместитель главы СБУ.
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Политика
21.10.2019 08:59