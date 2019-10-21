Зеленский отправится в Японию на коронацию императора Нарухито

Президент Украины встретится с премьер-министром Японии.

Зеленский отправится в Японию на коронацию императора Нарухито
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 21-24 октября совершит рабочий визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Синдзо Абе, спикером Палаты представителей Тадамори Осима, спикером Палаты советников Акико Санто, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития (JICA) и Японской ассоциации новой экономики (JANE), представителями японского бизнеса.

В рамках визита президент Украины также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других стран.

Традиционная церемония коронации императора Нарухито состоится 22 октября 2019 года. В этот день будут проводиться церемонии официального объявления народу и другим странам о принятии императорского титула, которое состоялось 1 мая. На церемонии Сокуирэй-сэйдэн-но ги будут присутствовать представители около 200 стран, общее число гостей как из Японии, так и из-за рубежа, составит 2500 человек.

Напомним, что президенты Украины летали в Японию в 2016 году (Порошенко), 2011 году (Янукович), 2005 году (Ющенко) и 1995 году (Кучма).

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой"Квартал 95" ответил на претензии к номеру про сгоревший дом Гонтаревой
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"В ООН призвали закрыть сайт "Миротворец"
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
Купленные "Джавелины" теперь смогут использоваться на Донбассе, - ЧалыйКупленные "Джавелины" теперь смогут использоваться на Донбассе, - Чалый
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский встретится со Штайнмайером в ТокиоЗеленский встретится со Штайнмайером в Токио
Зеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции ДемедюкаЗеленский назначил замсекретаря СНБО экс-начальника департамента киберполиции Демедюка
Зеленский поблагодарил Японию за смягчение визового режима для украинцевЗеленский поблагодарил Японию за смягчение визового режима для украинцев
Зеленский утвердил структуру аппарата СНБОЗеленский утвердил структуру аппарата СНБО
Зеленский подписал закон о "сплите" НацфинуслугЗеленский подписал закон о "сплите" Нацфинуслуг
Зеленский подписал закон об изменениях в Регламент РадыЗеленский подписал закон об изменениях в Регламент Рады
Зеленский встретился с премьером Латвии и вице-спикером СеймаЗеленский встретился с премьером Латвии и вице-спикером Сейма
Украина и Латвия будут сотрудничать в вопросе возвращения активов экс-чиновников, - ЗеленскийУкраина и Латвия будут сотрудничать в вопросе возвращения активов экс-чиновников, - Зеленский
Зеленский подписал законопроект о 25% компенсации для иностранных кинопроизводителейЗеленский подписал законопроект о 25% компенсации для иностранных кинопроизводителей
Зеленский прибыл в Латвию с официальным визитомЗеленский прибыл в Латвию с официальным визитом
Последние новости
Подгружаем последние новости