Кабмин утвердил трехлетнюю программу развития Карпат

В регионе планируют строить дороги, создавать рабочие места и развивать туризм.

Кабинет министров в воскресенье утвердил трехлетнюю государственную программу развития региона Украинских Карпат на период 2020-2022 годов.

Об этом говорится на сайте правительства.

В конце июля президент Владимир Зеленский подписал указ "О развитии региона украинских Карпат". Принятие государственной программы было одним из пунктов этого указа. Кабмин должен было уложиться в два месяца, но ему понадобилось три.

Программа направлена на улучшение социального и экономического развития Украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий и включает широкий круг вопросов, таких как строительство дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, охватывающем Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Львовскую и Черновицкую области.

Это территория площадью почти 60 тыс. кв. км, с 715 горными населенными пунктами, подавляющее большинство из которых - 94% - села и с почти 978 тыс. жителей.

Напомним, предыдущий Кабинет министров принял Концепцию развития горных территорий украинских Карпат на 2019-2027 годы.

Она базируется на четырех приоритетах: формирование конкурентной экономики горных территорий; развитие транспортной, производственной и социальной инфраструктуры; развитие туристического потенциала; обеспечение экологической безопасности.