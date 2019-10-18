Партия "ЕС" обвинила "1+1" в использовании приемов роSSийской пропаганды

В партии напомнили, что отсутствие сбалансированной позиции и права на ответ является прямым нарушением стандартов свободы слова.

Партия "ЕС" обвинила "1+1" в использовании приемов роSSийской пропаганды
Фото: eurosolidarity.org

Партия "Европейская солидарность" обвинила телеканал "1+1" в использовании приемов роSSийской пропаганды. Об этом говорится в заявлении ЕС.

В частности, речь идет о программе "Право на владу", где, отмечается в заявлении ЕС, ведущая Наталья Мосейчук "позволила себе откровенное оговаривание пятого президента Украины, заявляя о якобы уголовных правонарушениях в связи с мифическими "панамскими оффшорами" Петра Порошенко". Ни представители Порошенко, ни его адвокаты в студии не присутствовали - им приглашение отменили.

"О том, что именно такой сценарий был заранее спланирован, свидетельствует то, что накануне партия "Европейская Солидарность" получила приглашение на программу, но в последний момент, телеканал "1+1" отменил приглашение, сославшись на то, что во всей телестудии не нашлось места для представителя партии, имеющей третью, по количеству депутатов, фракцию в парламенте страны.

Это, однако, не удержало ведущих от навязывания обществу ложной информации, опровергли не только партия "Европейская Солидарность", а и правоохранительные органы Панамы, которые закрыли любые дела против Петра Порошенко. Общаясь с генпрокурором Русланом Рябошапкой ведущая ток-шоу цитировала юриста времен Виктора Януковича Андрея Портнова, но "забыла" процитировать заявление адвокатов Петра Порошенко о возбуждении против этого деятеля в Панаме уголовного дела за предоставление ложной информации", - говорится в заявлении ЕС.

В партии напомнили, что отсутствие сбалансированной позиции и права на ответ является прямым нарушением стандартов свободы слова и свидетельствует о полной политической ангажированности телеканала, "который не гнушается методами авторитарной пропаганды в стиле русских "скабеевських" шоу".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГНа Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГ
МИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства ТурцииМИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства Турции
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
Обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - РожковаОбсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - Рожкова
Блок рекламы


Похожие новости
"ЕС" обвинила "1+1" в использовании приемов роSSийской пропаганды"ЕС" обвинила "1+1" в использовании приемов роSSийской пропаганды
Сурков объявил "путинизм" действующей роSSийской идеологиейСурков объявил "путинизм" действующей роSSийской идеологией
Порошенко предложил семь шагов, чтобы избежать "роSSийской ловушки"Порошенко предложил семь шагов, чтобы избежать "роSSийской ловушки"
В Сенате США заявили о росте роSSийской пропаганды после президентских выборов 2016 годаВ Сенате США заявили о росте роSSийской пропаганды после президентских выборов 2016 года
ЦИК возместила парламентским партиям почти полмиллиарда гривенЦИК возместила парламентским партиям почти полмиллиарда гривен
Пресс-секретарь Зеленского обвинила журналиста в провокации конфликта "ради картинки"Пресс-секретарь Зеленского обвинила журналиста в провокации конфликта "ради картинки"
В Черногории задержали лидеров пророSSийской партииВ Черногории задержали лидеров пророSSийской партии
Партия Порошенко обвинила Зеленского в попытке узурпировать властьПартия Порошенко обвинила Зеленского в попытке узурпировать власть
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежаЗеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Партия Порошенко объявила о переходе в оппозициюПартия Порошенко объявила о переходе в оппозицию
Последние новости
Подгружаем последние новости