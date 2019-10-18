Украинский военный получил ранение после подрыва на замаскированном взрывном устройстве на Донбассе

По состоянию на 12:30 боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ.

?Украинский военный получил ранение после подрыва на замаскированном взрывном устройстве на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток боевики продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе и по состоянию на 12:30 роSSийско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

На Луганском направлении после 10 часов утра боевики выпустили по опорным пунктам подразделений Объединенных сил восемь мин 82-го калибра - неподалеку от Новозвановки, и восемь мин калибра 120 мм - вблизи Золотого.

На Донецком направлении с 8:10 до 8:30 из станковых и ручных противотанковых гранатометов обстреливали позиции украинских военных вблизи Павлополя.

"По имеющейся информации, потерь в результате обстрелов нет. Но один наш воин получил ранение в результате подрыва на замаскированном неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерной разведки. Военнослужащий эвакуирован в медицинское учреждение", - сообщили в Минобороны.

Напомним, за минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Отметим, что этой ночью РоSSия после долгого перерыва перебросила на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой".

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