The Washington Post изменил написание Kiev на Kyiv

Американское издание The Washington Post решило изменить написание столицы Украины на английском языке с Kiev на Kyiv.

Об этом информирует посольство Украины в США .

"The Washington Post официально изменил написание украинской столицы с с Kiev на Kyiv", - говорится в твиттере министерства.

Team from @washingtonpost made our day!



The Washington Post officially changed its style on a name of Ukrainian capital from "Kiev" to "Kyiv".



Thank you! ? pic.twitter.com/OJ8gLxo8O8 — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) October 16, 2019

"Изменения соответствуют предпочтениям украинского правительства, а также - недавним изменениям другими медийными организациями", - говорится в ответе The Washington Post на запрос украинской службы Голоса Америки

относительно обновления стиля написания украинской столицы в рамках кампании МИД #KyivnotKiev.

Нововведение немедленно вступает в силу.

Вместе с тем журналист издания Адам Тэйлор отметил, что форма Kiev может появляться в исторических материалах, в названии блюда Chicken Kiev и при цитировании письменных материалов.

Inbox: ”The Washington Post is changing its style on the capital of Ukraine, which we will now render as Kyiv, rather than Kiev, effective immediately... The spelling Kiev may still appear in historical contexts, the dish chicken Kiev and when quoting written material...” — Adam Taylor (@mradamtaylor) October 16, 2019

Ранее на правильное написание столицы Украины перешла британская телерадиовещательная корпорация ВВС.