The Washington Post изменил написание Kiev на Kyiv

Котлеты по-киевски изменение написания украинской столицы не коснется.

Американское издание The Washington Post решило изменить написание столицы Украины на английском языке с Kiev на Kyiv.

Об этом информирует посольство Украины в США.

"The Washington Post официально изменил написание украинской столицы с с Kiev на Kyiv", - говорится в твиттере министерства.

Team from @washingtonpost made our day!

The Washington Post officially changed its style on a name of Ukrainian capital from "Kiev" to "Kyiv".

Thank you! ? pic.twitter.com/OJ8gLxo8O8

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) October 16, 2019

"Изменения соответствуют предпочтениям украинского правительства, а также - недавним изменениям другими медийными организациями", - говорится в ответе The Washington Post на запрос украинской службы Голоса Америки

относительно обновления стиля написания украинской столицы в рамках кампании МИД #KyivnotKiev.

Нововведение немедленно вступает в силу.

Вместе с тем журналист издания Адам Тэйлор отметил, что форма Kiev может появляться в исторических материалах, в названии блюда Chicken Kiev и при цитировании письменных материалов.

Inbox: ”The Washington Post is changing its style on the capital of Ukraine, which we will now render as Kyiv, rather than Kiev, effective immediately... The spelling Kiev may still appear in historical contexts, the dish chicken Kiev and when quoting written material...”

— Adam Taylor (@mradamtaylor) October 16, 2019

Ранее на правильное написание столицы Украины перешла британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГНа Закарпатье хотят объединить города с венгроязычным населением в одну ОТГ
МИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства ТурцииМИД Украины не смог дать оценку инциденту у посольства Турции
В РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о МайданеВ РФ впервые оштрафовали издание по закону о фейках за видео о Майдане
Сотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОПСотруднику, который "отправил" Зеленского в Литву вместо Латвии, подарили атлас, - замглавы ОП
Обсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - РожковаОбсуждение с МВФ следующего транша заморожено из-за позиции Зеленского по "Приватбанку", - Рожкова
Блок рекламы


Похожие новости
ВВС начала писать Kyiv вместо KievВВС начала писать Kyiv вместо Kiev
Библиотека Конгресса США официально ввела написание Kiev на KyivБиблиотека Конгресса США официально ввела написание Kiev на Kyiv
Кабмин изменил состав набсовета Приватбанка из-за отказа троих членов вступать в должностьКабмин изменил состав набсовета Приватбанка из-за отказа троих членов вступать в должность
МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании, чтобы не допустить срыва выборовМВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании, чтобы не допустить срыва выборов
Порошенко: многие забыли о том, что РоSSия не изменила планы захватить УкраинуПорошенко: многие забыли о том, что РоSSия не изменила планы захватить Украину
Совет США по географическим названиям изменил Kiev на KyivСовет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv
ВСП изменил взыскание для судьи Цокол и отстранил ее на 6 месяцевВСП изменил взыскание для судьи Цокол и отстранил ее на 6 месяцев
Дело Гандзюк: подозреваемому Павловскому изменили статью обвиненияДело Гандзюк: подозреваемому Павловскому изменили статью обвинения
Место голосования перед вторым туром изменили 325 тыс. человекМесто голосования перед вторым туром изменили 325 тыс. человек
Более 100 тысяч избирателей за три дня изменили место голосованияБолее 100 тысяч избирателей за три дня изменили место голосования
Последние новости
Подгружаем последние новости