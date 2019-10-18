The Washington Post изменил написание Kiev на Kyiv

"Изменения соответствуют предпочтениям украинского правительства, а также - недавним изменениям другими медийными организациями", - говорится в ответе The Washington Post на запрос украинской службы Голоса Америки
относительно обновления стиля написания украинской столицы в рамках кампании МИД #KyivnotKiev.
Нововведение немедленно вступает в силу.
Вместе с тем журналист издания Адам Тэйлор отметил, что форма Kiev может появляться в исторических материалах, в названии блюда Chicken Kiev и при цитировании письменных материалов.
Inbox: ”The Washington Post is changing its style on the capital of Ukraine, which we will now render as Kyiv, rather than Kiev, effective immediately... The spelling Kiev may still appear in historical contexts, the dish chicken Kiev and when quoting written material...”
Ранее на правильное написание столицы Украины перешла британская телерадиовещательная корпорация ВВС.
Напомним, МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine в октябре 2018 года начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируется обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.