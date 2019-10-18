Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"

"Отказ от нее лишит президента аргументов в поддержку Украины со стороны союзников".

Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"
Фото: city.kharkov.ua

Харьковский городской совет в среду принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором выразил поддержку "формуле Штайнмайера".

"Мы считаем "Формулу Штанмайера" единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей", - говорится в тексте обращения, который обнародован на сайте горсовета.

В то же время депутаты заявили, что на Донбассе должны быть расформированы все незаконные вооруженные формирования, нужно обеспечить контроль над границей, а местные выборы - провести по украинскому законодательству.

В своем обращении депутаты Харьковского городского совета требуют от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг этого документа, а также воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции".

"Эта формула не легализует боевиков, а наоборот, предполагает возвращение украинского законодательства и правопорядка на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Отказ от нее в рамках нормандского формата лишит президента аргументов в поддержку Украины со стороны таких мощных союзников, как Германия и Франция", - сказано в документе.

Во время голосования 53 депутата поддержали обращение, 12 проголосовали против, еще двое воздержались

Харьковский горсовет стал первым органом местной власти, который выступил в поддержку, а не против "формулы Штайнмайера".

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