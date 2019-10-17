В законопроекте о регулировании рынка азартных игр не прописана система контроля за нелегальными заведениями, - эксперты

Создание Комиссии по развитию и регулированию азартных игр, предусмотренное правительственным законопроектом о государственном регулировании игорного бизнеса, не отвечает на важный вопрос эффективного контроля за деятельностью нелегальных игорных заведений.

Об этом заявил журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов, комментируя правительственный проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса, передает "УНИАН.

В ходе пресс-конференции бывшая уполномоченная АМКУ Агия Загребельская и журналист издания "Наші гроші" Юрий Николов проанализировали законопроект о регулировании игорного бизнеса, какая судьба будет ждать точки игровых автоматов, маскировку игровых автоматов под букмекерство и лотереи, в какую сумму оценивается нелегальный рынок и что может помочь легализации,

"Законопроект о легализации игорного бизнеса предусматривает создание специального уполномоченного органа. Предусмотрено создание Комиссии правительством, то есть это правительственный, чиновничий аппарат. Эта комиссия должна проверять именно игровые салоны. Проект предусматривает, что новые пункты продаж будут подключаться к соответствующей онлайн-системы лотерей. Каждый игровой автомат по законопроекту должно быть контролируем и зарегистрирован в этой системе. Ведь сейчас большинство залов - это "чернуха". Что это такое? Это когда салоны работают без соответствующих лицензий с нелегальным оборудованием. Теперь представьте, что определенный игровой салон нагло не было подключено к этой системе и ведет свою деятельность нелегально. В таком случае этот салон будет ждать проверку соответствующей комиссии. Как комиссия будет проводить проверку? Она может самостоятельно приезжать и смотреть или реагировать на вызовы от обеспокоенных граждан. Однако когда она на эту проверку соберется? И как быстро это заявление поступит в эту комиссию? Поступит ли вообще? Мы можем только представить, какой будет вал заявлений для небольшой комиссии", - заявил Николов.

По словам журналиста, законопроект вообще предусматривает переходный период сроком на 1 год, когда дается время на существование этим салонам в том виде, в котором они существуют ейчас. Государству это время необходимо на создание онлайн-системы, проведение тендеров и создание нормативной базы, разработку системы налогообложения.

Как отметила Агия Загребельская, пока чиновники, говоря о легализации игорного бизнеса, совсем не упоминают о лотереях.

"Во-первых, этот абсолютно белый инструмент, который не вызывает такого привыкания, как казино и другие азартные игры, и имеет свои традиции, даже семейные во многих странах мира (в странах Европы в лотерею играют от 70 до 90% населения) за эти 10 лет превратился в абсолютно грязный синоним. Лотереи должны быть абсолютно доступные и дешевые, удовлетворяя азарт населения. Мы имеем много примеров, когда лотерея имеет положительный эффект для населения. В частности, в Англии за счёт лотерей профинансировано строительство стадиона к Олимпиаде, в Канаде снимается кино за счет бюджета с лотерей. Важно иметь понимание, как с этого засилья игровых автоматов правильно легализовать лотереи", - сказала она.